Мініатюрна дружина-красуня російського шоумена Олександра Ревви Анжеліка показала, як тренується
Дружина популярного артиста знає, як привернути увагу публіки і часто постить в популярній соцмережі фото з життя і відвертого характеру. Цей раз не став винятком. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.
Жінка показала, як потіє, ймовірно, на ранковій пробіжці. На Ревві були лосини, які обтягували її апетитні форми, а також коротенький топік і кепка. Вона позувала під палючим сонцем і підписала свій пост так:
"А як хочеться іноді просто поспати... 😂🤦🏻♀️ Фізкульт хеллоу!".
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Шанувальники оцінили стійкість красуні протистояти ранковому бажанню поніжитися в ліжку і її апетитні форми, так крім іншого, Анжеліка блиснула підтягнутим животом і звабливими стегнами.
Раніше ми розповідали, що дружина Ревви, більш відомого публіці як Артур Пирожков, зворушливо привітала шанувальниць з 8 березня.
Привітання вона традиційно опублікувала в мережі. Жінка супроводжувала свій пост спокусливим знімком з нової фотосесії. Вона оголила свої довгі ноги, виставивши вперед. На Анжеліці – маленька чорна сукня, а зверху – такого ж кольору піджак. Крім цього, Анжеліка зробила вечірній макіяж і укладку.
«Ти окраса цього світу!! Завжди пам'ятай про це!! Думки добріші, не бійся бути слабкою, даруй любов, випромінюй світло. Тільки ти є у себе!!! Люби себе!! Нехай з твоїх вуст завжди ллється пісня...пісня про любов до цього недосконалого світу», - написала Ревва.
Ми також розповідали, що Анжеліка випустила лімітовану колекцію годинників. Успіхами дружини похвалився її чоловік. У пості Олександр Ревва розповів, що годинники, які представила його кохана, вона роззробила разом з відомим брендом.
Нагадаємо, що Артур Пирожков зізнався, скільки часу проводить в ліжку з гарячою дружиною: «Мій рекорд…».
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