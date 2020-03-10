Добре відома українському глядачеві за серіалом "Величне століття" турецко-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників відвертими чорно-білими кадрами

Знімки Узерлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Колаж з фотографій вийшов досить цікавим: артистка в різноманітних спокусливих позах показала свою красу на камеру, при цьому засвітивши частково спідню білизну - з-під майки актриси визирали брительки від ліфчика. Крім того, декольте артистки також не назвеш скромним.

Традиційна стильна укладка, пронизливий погляд і блискуча гра на камеру - навіть у разі фотозйомки - зробили своє. Шанувальники пишуть під подстом екранної Султанші масу компліментів на її адресу. Зокрема про те, наскільки ж Мер'єм "вміло і проникливо грає", а також які в неї красиві "вилиці і очі" і про те, що вона своїм новим образом просто "зачаровує".

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі опублікувала знімок, на якому вона позує з розпатланим волоссям, яке тримає рукою. На актрисі надіта чорна кофта, яка підкреслює її природну красу. Особливо на фото виділяються блакитні очі дівчини.

36-річна Мер'єм Узерлі стала відомою в Україні після виходу серіалу «Величне століття», де дівчина зіграла привезену в Туреччину з Криму Роксолану. Завдяки цій ролі її дуже люблять українські глядачі. Вони досить часто залишають в соцмережах актриси коментарі.

Окрім того, на серії фотографій актриса красувалась також на червоній доріжці в оточенні журналістів, сміється, посміхається в камеру, а також сидить у глядацькій залі. Для виходу в світ Мер'єм вибрала топ з глибоким декольте, сірий піджак з незвичайними плечима. Волосся актриса зібрала у гульку. Макіяж Мер'єм був ідеальним, на фото її обличчя виглядає неймовірно.

«Права жінок та гендерна рівність - одна з найбільш важливих тем нашого суспільства. Ми повинні все більше і більше працювати рука об руку, щоб створити краще місце на «нашій» планеті Земля, де всі статі повинні бути рівними. Одним з проектів, які підтримують права жінок та гендерну рівність є фестиваль SHEnema», - розповіла Узерлі про захід, який вона відвідала.

Пост артистки зібрав понад 152 тисяч лайків. В коментарях шанувальники Узерлі залишили багато приємних коментарів.

«Красуня», «Люблю», «Вау», «Ти дуже красива», «Любимо тебе дорога», - пишуть користувачі мережі.

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