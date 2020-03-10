Популярна українська співачка Настя Каменських представила новий зухвалий образ, здивувавши незвичайними блискучими штанами

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, тому щодня оновлює профіль в Instagram і намагається подати якомога більше різних кадрів з останніх фотосесій, пише Рoliteka.net.

Сьогодні співачка вирішила представити незвичайний образ, в якому кілька днів тому записувала кумедні ролики для програми "Тік-Ток". Так, Настя позувала з яскравим макіяжем на обличчі і в незвичайних блискучих штанях, а також болотного кольору курткою і коротеньким топом. Схоже, артистка показала нові танцювальні рухи, а також поусміхалась на камеру.

Волосся Настя вирішила не зав'язувати, а просто акуратно поклала їх в "художньому" безладді. Підпису ж Настя традиційно відзначила, що шанувальники повинні обрати найбільш привабливий кадр - один з поданих трьох.

Як і очікувалося, шанувальники не були байдужі і активно почали відповідати на запитання артистки.

Раніше Настя Каменських з'явилася на пісенному шоу "Голос" в новому образі. Анастасія є активним користувачем мережі, тому завжди ділиться різними кадрами зі своїх заходів і цей раз не став винятком.

Артистка з'явилася на шоу "Голос" в більш спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу класиці. На художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки, акуратні локони Анастасія перекинула за спину, сидячи за знаменитим суддівським кріслом.

«З святом весни і краси 💋 Сьогодні наша команда ПТП і NK буде дарувати вам багато позитивних емоцій і різноманітної музики! Ми підготували несподівані дуети та цікаві інтерпретації пісень з учасниками! Вокальні бої - складний етап так як нам чекає непростий вибір!», – написала Анастасія під новим постом, коментуючи новий ефір шоу «Голос.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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