Популярная украинская певица Настя Каменских представила новый дерзкий образ, удивив необычными блестящими штанами

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, поэтому каждый день обновляет профиль в Инстаграм и старается представить как можно больше разных кадров из последних фотосессий, пишет Рoliteka.net.

Сегодня певица решила представить необычный образ, в котором несколько дней тому назад записывала забавные ролики для приложения "Тик-Ток". Так, Настя позировала с ярким макияжем на лице и в необычных блестящих штанах, а также болотного цвета курткой и коротеньким топом. Похоже, артистка показала новые танцевальные движения, а также поулыбалась на камеру.

Волосы же Настя решила не завязывать, а просто аккуратно уложила их в "художественном" беспорядке. В подписи же Настя традиционно отметила, что поклонники должны выбрать наиболее привлекательный кадр - один из представленных троих.

Как и ожидалось, поклонники не были равнодушны и активно принялись отвечать на вопрос артистки.

Ранее Настя Каменских появилась на песенном шоу "Голос" в новом образе. Анастасия является активным пользователем сети, поэтому всегда делится различными кадрами со своих мероприятий и этот раз не стал исключением.

Артистка появилась на шоу "Голос" в более спортивном наряде, хотя обычно предпочитает классику. На артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера.

На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды, аккуратные локоны Анастасия перекинула за спину, сидя за знаменитым судейским креслом.

«С праздником весны и красоты 💋 Сегодня наша команда ПТП и NK будет дарить вам много положительных эмоций и разнообразной музыки! Мы подготовили неожиданные дуэты и интересные интерпритации песен с учасниками! Вокальные бои - сложный этап так как нам предстоит непростой выбор!», – написала Анастасия под новым постом, комментируя новый эфир шоу «Голос.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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