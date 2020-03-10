Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк розповіла шанувальникам багато цікавого

Як передає Politeka.net, Ганна Заворотнюк влаштувала листування з фанатами прямо в Instagram.

В першу чергу, спадкоємиця подякувала небайдужих за підтримку її хворої на рак матері і розповіла, як вони борються з онкологією.

За словами Ганни, близькі актриси регулярно їздять на могилу святої Матрони, яка дуже допомагає Анастасії Заворотнюк у боротьбі з підступним захворюванням.

Вона також закликала не вірити пліткарям, які поширюють у соціальних мережах неправдиву інформацію про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк.

"Їм воздасться!", - не сумнівається Ганна.

Більш того, спадкоємиця заявила, що листування з відданими фанатами дуже допомагає її матері у рамках реабілітації.

«Тепер я буду намагатися більше виходити з на зв'язок, не було сил перервати мовчання», — додала вона в коментарях.

Підсумовуючи, Ганна Заворотнюк заявила, що їх сім'я не піде на шоу, присвячене Анастасії, інтерв'ю поки що давати не збираються.

«Ми ніколи не будемо роздувати шоу з нашої трагедії. Вважаю це великим гріхом», — резюмувала спадкоємиця, спілкуючись з прихильниками в Instagram.

Раніше ми розповідали про те, що хвору на рак Анастасію Заворотнюк хочуть позбавити дочки. Нагадаємо, незадовго перед тим, як їй, імовірно, поставили діагноз раку головного мозку, актриса стала мамою вдруге, народивши дружину, фігуриста Петру Чернишову доньку Мілу.

Повідомляється, що батько, який весь свій час приділяє роботі і хворій дружині, не справляється з вихованням маленької доньки. Відомо, що в даний час дівчинка в основному знаходиться на утриманні няні. А ось її рідна бабуся впевнена, що за дитиною повинен стежити рідна людина. Так що на сьогодні гостро стоїть питання про майбутнє Міли.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, визнання пробирає до сліз.