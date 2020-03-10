Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк рассказала поклонникам много интересного

Как передает Politeka.net, Анна Заворотнюк устроила переписку с фанатами прямо в Instagram.

В первую очередь, наследница поблагодарила неравнодушных за поддержку ее больной раком матери и рассказала, как они борются с онкологией.

По словам Анны, близкие актрисы регулярно ездят на могилу святой Матроны, которая очень помогает Анастасии Заворотнюк в борьбе с коварным заболеванием.

Она также призвала не верить сплетникам, которые распространяют в социальных сетях неправдивую информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

"Им воздастся!", - не сомневается Анна.

Более того, наследница заявила, что переписка с преданными фанатами очень помогает ее матери в рамках реабилитации.

«Теперь я буду стараться больше выходить с вами на связь, не было сил прервать молчание», — добавила она в комментариях.

Подытоживая, Анна Заворотнюк заявила, что их семья не пойдет на шоу, посвященное Анастасии, и интервью пока давать не собираются.

«Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии. Считаю это большим грехом», — резюмировала наследница, общаясь с поклонниками в Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что больную раком Анастасию Заворотнюк хотят лишить дочери. Напомним, незадолго перед тем, как ей, предположительно, поставили диагноз рака головного мозга, актриса стала мамой во второй раз, родив супругу, фигуристу Петру Чернышеву дочку Милу.

Сообщается, что отец, который все свое время уделяет работе и больной жене, не справляется с воспитанием маленькой дочки. Известно, что в настоящее время девочка в основном находится на иждивении няни. А вот ее родная бабушка уверена, что за ребенком должен следить родной человек. Так что на сегодня остро стоит вопрос о будущем Милы.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.