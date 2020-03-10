Регіна Тодоренко здивувала неоднозначною рекламою разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим

Телеведуча досить часто радує шанувальників своїми знімками, зауваженнями та, дещо рідше, фотосесіями з чоловіком Владом Топаловим, пише Рoliteka.net.

Сьогодні ж телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.

Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти:

«Більше, ніж цілуватися я люблю брати участь у всяких челленджах і батлах. Круто, коли можна поєднати в #closeupбаттлпоцелуев , який зараз у самому розпалі ! Поки лідирує Астрахань, а П'ятигорськ і Ярославль підтискають, але ще є час стати учасниками - ваш місто може отримати статус #ГородПоцелуев, а ви - класні призи!

Навіть у маленького міста є всі шанси на перемогу, адже переможець буде визначений з урахуванням не тільки кількості постів, але і розміру міста! Бажаю перемоги, і давайте всіх зацелуем, адже Весна вже прийшла… 😊», – написала Регіна, отримавши бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦‍♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».

Також по завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні поруч зі знаменитої російської співачкою, яка працює під псевдонімом Ялинка.

Нове фото зі зйомок проекту «П'ятниця з Регіною» вийшов дуже колоритним, адже на показаному фото на світлому фоні зірка з'явилася в світлому брючному класичному костюмі, тоді як запрошена зірка віддала перевагу класичний «тотал блек лук».

Єлизавета показала себе в чорних черевиках з масивної підошвою, такого ж кольору штанях і подовженою сорочці з зав'язками. Стоїть поруч і про щось разговаривающая з співачкою Регіна виглядала дещо «світліше» оскільки її оверсайз-костюм вдало вписався в оточення поруч.

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