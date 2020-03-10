Регина Тодоренко удивила неоднозначной рекламой вместе со своим супругом Владом Топаловым

Телеведущая довольно часто радует поклонников своими снимками, замечаниями и, чуть реже, фотосессиями с супругом Владом Топаловым, пишет Рoliteka.net.

Сегодня же телеведущая решила опубликовать в социальной сети Инстаграм необычный кадр с супругом Владом Топаловым, засветившись во время поцелуя.

Так, на представленном кадре Регина застыла в милом поцелуе вместе с Владом, однако это оказалось постановочным кадром, сделанным ради рекламы зубной пасты:

«Больше, чем целоваться я люблю участвовать во всяких челленджах и баттлах. Круто, когда можно все совместить в #closeupбаттлпоцелуев , который сейчас в самом разгаре ! Пока лидирует Астрахань, а Пятигорск и Ярославль поджимают, но еще есть время стать участниками - ваш город может получить статус #ГородПоцелуев, а вы - классные призы!

Даже у маленького города есть все шансы на победу, ведь победитель будет определен с учётом не только количества постов, но и размера города! Желаю победы, и давайте всех зацелуем, ведь Весна уже пришла… 😊», – написала Регина, получив бурную реакцию пользователей сети.

«Задолбали ваши рекламы🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не понравилась паста. Как и полоскалка для рта. Мало концентрированное всё, а стоит дорого», «А еще больше я люблю рекламу всего подряд», «Понимаю, реклама ваш хлеб, но вы сами пользуетесь, что рекламируете? Не уважительно как-то, по отношению к поклонникам», «Очень вовремя реклама🤦‍♀️ Ударим поцелуями по Коронавирусу. Нас он не обошел, всегда кажется, что случится не с тобой».

Также по завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде рядом со знаменитой российской певицей, работающей под псевдонимом Ёлка.

Новое фото со съемок проекта «Пятница с Региной» вышел весьма колоритным, ведь на показанном фото на светлом фоне звезда появилась в светлом брючном классическом костюме, тогда как приглашенная звезда предпочла классический «тотал блэк лук».

Елизавета показала себя в черных ботинках с массивной подошвой, такого же цвета штанах и удлиненной рубашке с завязками. Стоящая рядом и о чем-то разговаривающая с певицей Регина выглядела несколько «светлее» поскольку ее оверсайз-костюм удачно вписался в окружение рядом.

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