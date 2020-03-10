Німецький музикант, соліст відомої рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн після концерту в Києві відвідав Чорнобильську зону відчуження

В Прип'яті і прокотився на старій покинутій каруселі, незважаючи на те, що туристам заборонено торкатися до предметів. Відповідне відео Ліндеманн виклав у своєму Инстаграме. Ролик співак зазначив хештегом #chernobyl. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

Зазначимо, що Ліндеманн приїжджав в Україні на свій сольний концерт, який відбувся 6 березня в столиці.

Відео, яке виклав Ліндеманн справило фурор в мережі. Його масово репостят і коментують.

«У нього самого башка давно вже фонить. Так що нічого страшного😏», «Тепер Лобода буде найяскравішою зіркою», «Дідусь старий, йому все одно», «Наступний по*но-кліп чувак зніме не скоро, якщо взагалі зніме. Адже там лише загальний фон знизився, але металеві конструкції фонять "будь здоровий", а він на них жопою сів», «На наступному концерті буде світитися», «Чувак бере від життя все, молодець», «Відчайдушний дід», «Земля пухом», «Жопа відвалиться. Дєлов то!», «Був Тілль — немає Тілля», - пишуть в мережі.

Як повідомлялося, на просторах інтернету з'явилася нова неофіційна інформація про весілля Світлани Лободи з Тиллем Линдеманном. Появи таких чуток послужив спільний кліп групи і співачки на пісню "Frau & Mann".

Крім того, користувачі мережі обговорили одне з відео, в якому Пугачова робить Лободі благословляючий жест. Можливо, примадонна благословила співачку для вступу в шлюб з Линдеманном.

Також користувачі мережі помітили на безіменному пальці співачки кільце, схоже на обручку.

Тилль Линдеманн после концерта в Киеве заехал в Припять и покатался на карусели. Видос он опубликовал у себя в инсте.



По правилам посещения зоны отчуждения, трогать какие-либо предметы там запрещено — фонят.



Видео: Till_lindemann_official/Instagram pic.twitter.com/nkPVYq80y7 — Лентач (@oldLentach) March 9, 2020

Нагадаємо, Лобода шокувала видом в одязі Ліндеманна перед концертом: "Дорогий, це гаряче".

Як повідомляла Politeka, Ліндеманн приїхав до Києва разом з Лободою, кадри підірвали мережу: "Тепер все очевидно".

Також Politeka писала, що Лобода шокувала пікантним кадром з Линдеманном і Собчак: "Справжнє німецьке кіно".