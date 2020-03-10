Ганна показала, як проводить час з коханим на відпочинку в клубі

Знаменита українська співачка Анна Седокова вирішила в цей раз показати, як відпочиває з коханим на дні народження подруги

Ганна не так давно приголомшила мережа заявою про стосунки з молодим коханим - баскетболістом Янісом Тиммой. Після отриманої хвилі критики на свою адресу, зірка вирішила продовжити ділитися інформацією про своїх відносинах і почала ще активніше показувати різні спільні фото, пише Рoliteka.net.

Співачку дійсно деякий час піддавали критиці і образам за те, що вона розбила іншу, чужу сім'ю (Яніс раніше перебував у шлюбі). Але після того, як Ганна показала, що дійсно счастива і відносини серйозні, деякі хейтеры призупинили потік гніву в її адресу.

Цього разу співачка вирішила нагадати про свої стосунки, поєднавши приємне з корисним: Ганна показала коханого в нічному клубі, а також себе під час розваг з подругами в честь свята однією з дівчат. На представлених фото видно, що зірки вирішили заспівати декілька відомих композицій і потанцювати перед Янісом.

До цього ж Ганна представила невеликий ролик, під час якого пройшлася перед камерою з досить великим букетом квітів у руках і ледве рухається від обсягу. При цьому Ганна в спортивному костюмі виглядає по-дитячому забавно.

«Я сьогодні бачила стільки чоловіків з букетами, букетиками і з букетищем! Давайте раз і назавжди. Ми обожнюємо квіти ! У вас є ще час до вечора!! Терміново привітати всі дівчаток ❤️ І навіть якщо вам здається, що це не так, це так! Дівчатка, як же круто, що є сьогодні!!! Відзначаємо!!! Посилаю вам мільйон обіймів! Пам'ятайте, що ви скарби !!! Ви цього варті !!», – написала Анна під постом.

А ось що написали користувачі:

«Куди такий букет ставити)))) в басейн)))))))», «Ганнуся! Ну розумниця і красуня! Всім на заздрість ,з трьома дітками, зустріла свою любов! А найголовніше,що звела його з розуму безповоротно!!! Я пишаюся такими жінками!👌😋З святом весни!!!», «Як же красиво ❤️❤️❤️ Аня, Вам йде 🌷 Як би мені такий хотілося 😍», «З Святом! З Квітковим днем, нехай квіти ніколи не закінчуються а любов буде завжди».

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином