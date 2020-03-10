Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як запалювала але нічному концерті

Сьогодні співачка вирішила буквально завалити профіль новими постами в соціальній мережі Instagram, багато фото і відео зірка вирішила представити в розділі Сторі, повідомляє Politeka.

Так, співачка показала себе у новому світлому стриманому костюмі, який вигідно підкреслив її форми. Волосся співачки були розпущені, а сама вона з досить яскравим макіяжем на обличчі похвалилася запальними танцями поруч з гітаристом.

При цьому Вікторія мило посувалася перед камерою і повеселила фанатів. Однак останні не змогли залишити жодних комментриев, оскільки подібна функція в разедле Сторі відключена.

Раніше зірка похвалилася відпочинком під час концерту зіркових колег «Іванушек». Позуючи на тлі співаючої натовпу і самих артистів, зірка похвалилася не тільки яскравим макіяжем, акцент якого яскравою помаді, але ще і новим платтям довжиною в підлогу. Леопардовий принт на блідо-жовтому платті вдало доповнив і завершив представлений цибулю.

«Лялька Маша, лялька Даша, Просто діти стали старше, Просто, просто всі ми підросли..... P. S: А нам пощастило виглядати набагато молодше свого віку.☺️☺️☺️», – написала зірка під знімком в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники були раді побачити новий кадр:

«ти не на сцені, а релаксуєш на танцполі забавна життєрадісна отримуєш від життя задоволення чарівна і витончена пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Відмінна енергетика і все так само їм обом хлопцям 20 😅 як і нам . І пісні ніколи не старіючі )», «просто чудова Вікторія)))))», «Сонячна посмішка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно як ніби 18👍😂».

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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