Слава показала, як проводить час перед виступом

Учасниця групи «Неангели» Слава Камінська з'явилася в природному вигляді без штанів під час відпочинку в гримерці

Вчора вдень співачка вирішила показати, як відпочиває з колегами під час прогулянки по місту. Причому Слава зазначила, що робить вона це прямо перед своїм виступом в іншому місті, інформує Рoliteka.net.

А сьогодні співачка показала в розділі Сторі в Instagram, як, власне, вона готувалася до чергового виступу. Нагадаємо, Слава часто з'являється в різних концертних костюмах на публіці, деякі з них досить відкриті.

Тому в Сторі Камінська засвітила не тільки обличчя без макіяжу і волосся без укладок, але ще і трохи дивний наряд. Слава позувала в сітчастій спідниці, що не приховує її ноги в масивних чорних черевиках на шнурівці і чорною тостовке, вдало приховати інші частини тіла.

Схоже, зірка вирішила відпочити з комфортом перед виступом, тому воліла переодягатися потроху, здивувавши неоднозначним чином, складається з домашньої кофти і сценічної частини образу.

Раніше артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивної розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

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