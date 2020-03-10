33-річна українська співачка Віра Кекелія, учасниця "Квартал 95", зворушила публіку атмосферним фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному облягаючому платті, що обтянуло помітно округлі форми, і в туфлях на шпильках. Заради яскравого кадру, Віра прийняла неймовірно складну, як для вагітної, позу, зігнувшись назад. Дівчина сперлася рукою об підлогу, а іншою доторкнулася до обличчя. Чуттєве фото доповнили її закриті очі і розпатлане волосся - здається ніби Кекелія застигла в момент насолоди життям і своїм положенням.

Менш ніж за добу шанувальники поставили більше 5000 "сердечок", щедро віддячивши співачці за теплий знімок компліментами.

"Така гнучка, що хоч бери і ванною народжуй))"

"Така чуттєвість і ніжність. 💞 Обволікає та заворожує 💚"

"Ваууу🔥😍"

"Шикарна😍 хоча, вірніше зараз сказати шикарні❤️"

"Супер фото , як витончено і стильно!!!🥰👍"

"Дуже ніжно і чуттєво☀️"

"Чарівні вигини 🌾🌼🌺"

"Дочка!!! 👍"

Не стрималися навіть батьки дівчини, які відгукнулися під постом: "❤️Подобається дуже маладец Вірочка любимо тебе тато мама ❤️"

Раніше ми повідомляли, Віра одружена з 27-річним співаком Романом Дудою. Для них обох майбутній малюк - первісток. Дівчина розповіла, як проходили перші місяці вагітності, поки вона не афішувала важливу новину. Як з'ясувалося, артистка не говорила навіть колегам «Кварталу» – дівчата самі здогадалися, помітивши, що її бюст збільшився.

«Дівчата помітили, що у мене збільшилися груди, і подумали, що я накачала їх силіконом. Я їм кажу: "Та ви що! Як ви могли таке подумати?" І тут все стало ясно. Довелося зізнатися», – розповіла Віра.

Також ми розповідали, Кекелія умилила фанатів затишними фото з чоловіком. Віра з'явилася в чорному напівпрозорому вбранні, а її чоловік у коричневому гольфі і чорних штанях. Вони ніжно торкаються один одного губами і обіймаються. Видно, що кадри зроблені в студії.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.

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