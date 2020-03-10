33-летняя украинская певица Вера Кекелия, участница "Квартал 95", растрогала публику атмосферным фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном облегающем платье, что обтянуло заметно округлившиеся формы, и в туфлях на шпильках. Ради запоминающегося кадра, Вера приняла невообразимо сложную, как для беременной, позу, изогнувшись назад. Девушка оперлась одной рукой о пол, а другой коснулась лица. Чувственное фото дополнили ее закрытые глаза и растрепанные волосы - кажется будто Кекелия застыла в момент наслаждения жизнью и своим положением.

Менее чем за сутки поклонники поставили больше 5000 "сердечек", щедро отблагодарив певицу за теплый снимок комплиментами.

"Такая гибкая, что хоть бери и ванной рожай))"

"Такая чувственность и нежность. 💞 Обволакавает и завораживает 💚"

"Ваууу🔥😍"

"Шикарная😍 хотя, вернее сейчас сказать шикарные❤️"

"Супер фото , как Изящно и стильно!!!🥰👍"

"Очень нежно и чувственно☀️"

"Волшебные изгибы 🌾🌼🌺"

"Дочка!!! 👍"

Не сдержались даже родители девушки, откликнувшиеся под постом: "❤️Нравится очень маладец Верочка любим тебя папа мама ❤️"

Ранее мы сообщали, Вера замужем за 27-летним певцом Романом Дудой. Для них обоих будущий малыш - первенец. Девушка рассказала, как проходили первые месяцы беременности, пока она не афишировала важную новость. Как выяснилось, артистка не говорила даже коллегам «Квартала» – девушки сами догадались, заметив ее увеличившийся бюст.

«Девчонки заметили, что у меня увеличилась грудь, и подумали, что я накачала ее силиконом. Я им говорю: "Да вы что! Как вы могли такое подумать?" И тут все стало ясно. Пришлось признаться», – рассказала Вера.

Также мы рассказывали, Кекелия умилила фанатов уютными фото с мужем. Вера предстала в полупрозрачном черном наряде, а ее супруг в коричневом гольфе и черных штанах. Они нежно касаются друг друга губами и обнимаются. Видно, что кадры сделаны в студии.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

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