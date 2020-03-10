Відома співачка Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту

Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді, повідомляє Politeka.

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

Співачка з'явилася спочатку в оверсайз піджаку, під яким була прихована основна частина її вбрання, а вже після, під час танцювальної зв'язки, Тіна залишилася в одному яскраво-зеленому комбінезоні з кишеньками і дрібними ґудзиками посередині.

Відзначимо, цей наряд був не єдиним, який Тіна представила на виступі - зірка за концерт змінила безліч образів. Нагадаємо, оскільки фото Кароль показала в спеціальному розділі Instagram, шанувальники прокоментувати побачене не змогли.

Раніше Кароль показала себе в стильному образі, станцювавши з Баланом прямо під час виступу. Нещодавно пройшов черговий ефір пісенного шоу "Голос", під час якого Тіна традиційно заспівала і навіть з'явилася з Даном Баланом на сцені разом в час виступу.

додало Пікантності виступу не тільки те, що Тіна в новому образі та в окулярах спокусливо виконала пісню "Вабити-Бавити", але ще й співала її поруч з тих, хто бавиться і танцюючим Баланом.

Нагадаємо, що під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.

Тіна захопилася виступом хлопців і вельми красномовно їх похвалила, ось Дано не втримався від «гострого» коментаря: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, за нашим молдавським традицій. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".

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