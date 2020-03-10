Известная певица Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта

Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди, сообщает Politeka.

В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.

Певица появилась сначала в оверсайз пиджаке, под которым была скрыта основная часть ее наряда, а уже после, во время танцевальной связки, Тина осталась в одном ярко-зеленом комбинезоне с кармашками и мелкими пуговками посередине.

Отметим, данный наряд был не единственным, который Тина представила на выступлении - звезда за концерт сменила множество образов. Напомним, поскольку фото Кароль показала в специальном разделе Инстаграм, поклонники прокомментировать увиденное не смогли.

Ранее Кароль показала себя в стильном образе, станцевав с Баланом прямо во время выступления. Недавно прошел очередной эфир песенного шоу "Голос", во время которого Тина традиционно спела и даже появилась с Даном Баланом на сцене вместе в время выступления.

Пикантности выступлению придало не только то, что Тина в новом образе и в очках соблазнительно исполнила песню "Вабити-Бавити", но еще и пела ее рядом с веселящимся и танцующим Баланом.

Напомним, что во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.

Тина восхитилась выступлением ребят и весьма красноречиво их похвалила, вот Дан не удержался от «острого» комментария: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".

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