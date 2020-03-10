Старша дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з важкою формою онкології показала, як відпочивала в Європі

Ганна Заворотнюк взагалі після довгого затишшя стала частенько - практично кожен день - публікувати фото в мережі і підписувати їх дуже довго, по-філософськи. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Заворотнюк-молодшої:

«Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей та культуру, ти крапля за краплею змінюєш свою картину світу і уявлення про нього».

Аня також зазначила, що хоче трохи розповісти читачам про міста, в яких їй вдалося побувати під час поїздки:

«Звичайно Рим, чия історія налічує майже три тисячі років, і звичайно ж спадщина його цивілізації, яка справляє величезний вплив на світову культуру. Флоренція, де розташований незрівнянний собор Санта-Марія-дель-Фьоре і музей Уффіці, звичайно ж Ватикан з невимовним собором святого Петра і Сікстинською Капелою. Сієнна - дивовижне місто, розташоване в регіоні Тоскана,який зберіг в собі середньовічні споруди та історичні пам'ятники просто вбиває своєю красою. Ти ніби потрапляєш в справжній Хогвартс))», - пише дочка Анастасії.

Шанувальники запитують її у коментарях, як її мати і куди вона взагалі зникла - не чути новин. Аня відповідає більше загальними фразами про те, що вся родина сподівається на краще. Але один її коммент просто осадив росіян:

"Не кажіть те, про чого не знаєте, так роблять лише дурні люди", - написала Анна у відповідь на коментар користувача про те, мовляв, як можна розважатися поки мати хворіє.

Раніше ми розповідали про те, що хвору на рак Анастасію Заворотнюк хочуть позбавити дочки. Нагадаємо, незадовго перед тим, як їй, імовірно, поставили діагноз раку головного мозку, актриса стала мамою вдруге, народивши дружину, фігуриста Петру Чернишову доньку Мілу.

Повідомляється, що батько, який весь свій час приділяє роботі і хворій дружині, не справляється з вихованням маленької доньки. Відомо, що в даний час дівчинка в основному знаходиться на утриманні няні. А ось її рідна бабуся впевнена, що за дитиною повинен стежити рідна людина. Так що на сьогодні гостро стоїть питання про майбутнє Міли.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, визнання пробирає до сліз.