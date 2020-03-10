Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой формой онкологии показала, как отдыхала в Европе

Анна Заворотнюк вообще после долгого затишья стала частенько - практически каждый день - публиковать фото в сети и подписывать их очень продолжительно, по-философски. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Заворотнюк-младшей:

«Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем».

Аня также отметила, что хочет немного рассказать подписчикам о городах, в которых ей удалось побывать во время поездки:

«Конечно Рим, чья история насчитывает почти три тысячи лет, и конечно же наследие его цивилизации, которое оказывает огромное влияние на мировую культуру. Флоренция, где расположен бесподобный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици, конечно же Ватикан с неописуемым собором святого Петра и Сикстинской Капеллой. Сиенна - удивительный город, расположенный в регионе Тоскана,который сохранил в себе средневековые сооружения и исторические памятники просто сражает свой красотой. Ты будто попадаешь в настоящий Хогвартс))», - пишет дочь Анастасии.

Поклонники спрашивают ее в комментариях, как ее мать и куда она вообще пропала - не слышно новостей. Аня отвечает больше общими фразами о том, что вся семья надеется на лучшее. Но один ее коммент просто осадил россиян:

"Не говорите то, о чем не знаете, так делают лишь глупые люди", - написала Анна в ответ на комментарий пользователя о том, мол, как можно развлекаться пока мать болеет.

Ранее мы рассказывали о том, что больную раком Анастасию Заворотнюк хотят лишить дочери. Напомним, незадолго перед тем, как ей, предположительно, поставили диагноз рака головного мозга, актриса стала мамой во второй раз, родив супругу, фигуристу Петру Чернышеву дочку Милу.

Сообщается, что отец, который все свое время уделяет работе и больной жене, не справляется с воспитанием маленькой дочки. Известно, что в настоящее время девочка в основном находится на иждивении няни. А вот ее родная бабушка уверена, что за ребенком должен следить родной человек. Так что на сегодня остро стоит вопрос о будущем Милы.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.