Шанувальники Наді Дорофєєвої та Позитиву злякалися розпаду гурту «Время и Стекло»

У вівторок, 10 березня, відбулася прем'єра нового кліпу популярного українського гурту на пісню «Назавжди/ніколи». Ролик з'явився на офіційній сторінці «Время и Стекло» на YouTube і привів у захват шанувальників колективу, пише Politeka.

Але в той же час, деякі кадри і сам посил кліпу насторожили фанатів гурту і змусили їх задуматися про можливий розпад «Время и Стекло». Справа в тому, що в кліпі показано архівні моменти з життя гурту, а в підписі до самого відео можна побачити досить зловісну фразу «Час минув».

Все це наштовхнуло багатьох на думку про те, що Дорофєєва та Позитив натякають про свій майбутній розпад.

«Я не розумію.... Що значить час минув????? Минув??? Це все??????? Нііііі тільки не кажіть про це будь ласка», «Всі коменти: Невже «Время и Стекло» розпадаються?!?!», «в тегах відео є тег "останній кліп время и стекло"», «Так ніби всю пісню про це співають, схоже триндець, остання пісня», «Хто не зрозумів, так, гурт розпадається. Льоша йде в "Мізки", Надя швидше за все, в сольний проект...», «Якщо гурту не буде, то моє серце розіб'ється. Адже я їх знав з першої пісні», «Сподіваюся це не кінець гурту», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Дорофєєва показала незвичайні фото разом з Позитивом.

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала кілька кадрів, зроблених в рамках спеціальної фотосесії разом з Олексієм Завгороднім.

Так, на сторінці зірки з'явилися знімки в темному освітленні, причому зроблені спеціальному в новому стилі. На нових фото співачка разом з Олексієм стояла притулившись до нього і мило схиливши голову. На наступному - артисти трималися за руку, а за ними видно лише порожня сцена.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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