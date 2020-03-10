Струнка блондинка-красуня з «ВІА-Гра» Еріка Герцег, яка, нібито, "романила" зі своїм зоряним продюсером Костантином Меладзе, покрасувалася в машині

Виконавиця позувала в машині в повсякденному, але досить відвертому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

На кадрах Еріка позує без макіяжу і виглядає при цьому прекрасно, а також в темній кофті з глибоким V-подібним вирізом. Своє довге волосся артистка уклала назад і зібрала в хвостик. Типове селфі дуже сподобалося її фанам:

«😍😍😍ласкаво просимо Еріка❤»

«Красуня 💕😍😍😘💕»

«Вогонь🔥🔥🔥💐🌹🌺»

«Ти Богиня... твоя краса і Енергетика мотивує бути краще 💕»

Сама ж Еріка підписала свій пост так:

«Алмати...це Любов».

Крім чудово зовнішнього вигляду артистки, її фани "запідозрили" зірку в тому, що вона забула надіти бра під кофту, так як зазвичай її груди виглядають об'ємними в будь-якому одязі. Цього ж разу грудей практично не видно на фото.

Раніше, нагадаємо, уривок із солісткою групи Ерікою Герцег Меладзе опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як продюсер групи Меладзе часто публікує анонси нових кліпів своїх підопічних, але цього разу – виняток. Справа в тому, що кліп ВІА Гри «1+1» вийшов ще в грудні 2019 року. Тому причини, по яким відео з'явилося в сторіз Меладзе, до кінця не зрозумілі.

Показово, що продюсер вибрав уривок з кліпу, де співає Еріка Герцег. Конкретно в цьому кліпі дівчина дуже сильно схожа на екс-солістку ВІА Гри, дружину Костянтина Меладзе Віру Брежнєву. Саме з нею, за даними російських ЗМІ, у Меладзе роман.

Сама Еріка, як і Меладзе, не раз спростовувала чутки про роман із продюсером.

«Для мене Костянтин Меладзе — третій батько після рідного батька і Бога. З першого дня відчуваю до нього повагу і вдячність за улюблену роботу», - заявляла дівчина в інтерв'ю.

Але, незважаючи на запевнення зірок, шанувальники ВІА Гри та Костянтина Меладзе все ж підозрюють продюсера в зрадах. По-перше, він закрутив роман з Вірою Брєжнєвою, коли вона співала в групі, а він був одружений. По-друге, Еріка Герцег як дві краплі води схожа на Брежнєву. Тільки вона молодша. Зараз зірці 31 рік, а Вірі Брежнєвій 3 лютого виповнилося 38 років.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра розбурхала новою зовнішністю, молодіє на очах: «Пощастило Меладзе…».

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