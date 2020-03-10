36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, особливу славу якій принесла роль в серіалі "Величне століття", підкорила королевським образом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому сидить у плетеному кріслі, що нагадує трон. Мер'єм, втім, і сама прийняла королівську позу, елегантно розкинувши руки в сторони, а ноги акуратно повернувши в один бік. Заради ефектного знімка, Узерлі одягла чорну сукню з витонченими тонким поясом. Вбрання як найкраще підкреслило її пишний бюст, змусивши хвилюватися тисячі чоловічих сердець.

Мер'єм владно дивиться в об'єктив, а її обличчя обрамляють кілька локонів. Артистка використовувала накладне волосся, подовживши зачіску.

Шанувальники за кілька хвилин встигли поставити більше 10 000 "лайків", щедро нагородивши актрису захопленими компліментами.

"Ти мій світ"

"Виглядаєш як справжня німкеня😍"

"Хюррем султан - ти така класна!"

"Ваааау ви чарівні та незабутні 🤩"

Раніше ми повідомляли "султанша" підкорила публіку незвичайним колажем з портретних фото. Мер'єм пограла на камеру, залишивши легкий післясмак нерозгаданої таємниці. Фанати писали під постом, наскільки ж актриса "вміло і проникливо грає", а також які в неї красиві "вилиці і очі" і про те, що вона своїм новим образом просто "зачаровує".

Також ми розповідали, можливі пластичні операції Мер'єм неодноразово ставали темою для горчих спорів. Незважаючи на те, що сама зірка заперечує хірургічне втручання, її нещодавно помітили в компанії відомого лікаря Саймона Урьяна, який, зокрема, допоміг підкоригувати зовнішність американській теледиві Кім Кардашьян.