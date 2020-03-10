Зірка серіалу «Свати» Ганна Кошмал показала себе у вельми несподіваному вигляді

25-річна українська актриса прославилася завдяки своїй ролі Женьки – внучки головних героїв популярного серіалу «Свати». Після цієї роботи кар'єра артистки різко пішла вгору і зараз Ганну вже багато хто знає саме як актрису. Втім, багато в чому Ганна залишається звичайною молодою дівчиною, яка любить ділитися кумедними кадрами з життя у соцмережах.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Кошма опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона зображена під час сну. Якщо придивитися, можна помітити, що актриса спить у поїзді. Кошмал вкрита теплою ковдрою, а на її обличчі красується мила маска для сну в формі мордочки єдинорога. У підписі до фото актриса розповіла, що її фотографувала подруга. Судячи з усього, Кошмал вирушила на гастролі по Україні, а її першим місцем призначення став Маріуполь.

«Няха вогонь», «Ой яка няха», «Така мила, коли спиш», «Як мило, Ви найкраща Ганна Люблю вас», «Миленько, тільки трохи перекосило», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Кошмал без тіні збентеження посвітила плоским животиком. Артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливій образі.

На чорно-білому знімку Ганна оголила живіт, привівши в захват шанувальників, залюбовавшихся її пресом. На ній джинси, в'язаний топ і кофта темного кольору, яку та нескромно відкинула назад, відкриваючи погляду фанатів свої принади. Кошмал з трохи розпатланим волоссям зухвало дивиться в об'єктив, а на її обличчі грає легка посмішка.

За лічені хвилини фото зібрало понад 12 000 "лайків". Користувачі не змогли утриматися від хвалебних коментарів.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" підняла кофту і безсовісно похвалилася пресом: "Ти дивись, яка".

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