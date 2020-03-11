Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала незвичайне тренування в балетному залі з номером "Лебідь"

Анастасія є активним користувачем соціальної мережі Instagram, тому фактично кожний день артистка намагається показати свою насичене і бурхливе світське життя, пише Politeka.net.

Цього разу вона представила короткий ролик, зроблений під час невеликої демонстрації танцювальної зв'язки знаменитого танцю «Лебідь», завдяки якому прославилася не одна балерина.

Тим не менш раніше саме за нього Волочкову піддали жорсткій і гострій критиці. В цей раз, щоб уникнути подібної реакції серед недоброзичливців, скандальна знаменитість приховала можливість коментування відеозапису.

Примітно, що тренування зірка влаштувала в тому ж костюмі, що й раніше – в червоних штанях-кльош і жилеті чорного кольору.

«Номер "Лебідь" я виконую в нашому спектаклі "Балерина в задзеркаллі цирку"😊 Сьогодні репетирувала через біль у плечі, але мені вже набагато легше завдяки тейп і підмозі тренеру нашого @goldenlion.club Сергію Ливицкому🙏 Так і до болю я за життя звикла фізичної і моральної..🙈 Квитки на мою прем'єру в Пітері 6 го квітня в Театрі Муз Комедії можна придбати на моєму сайті або в касах міста та театру😊💃🌺», – написала сама Анастасія під постом.

Кілька днів тому артистка вирішила показати на своїй сторінці в Instagram серію фото, зроблених під час святкування свята 8-го березня і продемонструвати відразу кілька нарядів. Скандальна знаменитість вирішила влаштувати фотосесію біля букет білих та червоних троянд, які так обожнює.

Сама балерина приміряла супер-коротке плаття, спеціально розстебнувши блискавку на декольте, а також похвалилася схудлою фігурою в піжамі з зображенням тигра, яку раніше неодноразово критииковали користувачі Instagram.

на Жаль, сьогодні шанувальники і хейтеры Волочкової змушені були мовчати - знаменитість приховала доступ до можливості прокоментувати її неоднозначну запис.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

А ще Politeka писала, безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях