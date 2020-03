View this post on Instagram

Номер "Лебедь" я так же исполняю в нашем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка"😊 Сегодня репетировала через боль в плече, но мне уже намного легче благодаря тейп и подмоге тренеру нашего @goldenlion.club Сергею Ливицкому🙏 Да и к боли я по жизни привыкла физической и моральной..🙈 Билеты на мою премьеру в Питере 6 го апреля в Театре Муз Комедии можно приобрести на моем сайте www.volochkova.ru или в кассах города и театра😊💃🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy #премьера #балеринавзазеркальецирка