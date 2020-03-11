Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова устроила необычную тренировку в балетном зале с номером "Лебедь"

Анастасия является активным пользователем социальной сети Инстаграм, поэтому фактически каждый день артистка старается показать свою насыщенную и бурную светскую жизнь, пишет Politeka.net.

В этот раз она представила короткий ролик, сделанный во время небольшой демонстрации танцевальной связки знаменитого танца «Лебедь», благодаря которому прославилась не одна балерина.

Тем не менее ранее именно за него Волочкову поддали жесткой и острой критике. В этот раз, чтобы избежать подобной реакции среди недоброжелателей, скандальная знаменитость скрыла возможность комментирования видеозаписи.

Примечательно, что тренировку звезда устроила в том же костюме, что и ранее – в красных штанах-клеш и жилете черного цвета.

«Номер "Лебедь" я так же исполняю в нашем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка"😊 Сегодня репетировала через боль в плече, но мне уже намного легче благодаря тейп и подмоге тренеру нашего @goldenlion.club Сергею Ливицкому🙏 Да и к боли я по жизни привыкла физической и моральной..🙈 Билеты на мою премьеру в Питере 6 го апреля в Театре Муз Комедии можно приобрести на моем сайте или в кассах города и театра😊💃🌺», – написала сама Анастасия под постом.

Несколько дней назад артистка решила показать на своей странице в Инстаграм серию фото, сделанных во время празднования праздника 8-го марта и продемонстрировать сразу несколько нарядов. Скандальная знаменитость решила устроить фотосессию возле букетов белых и красных роз, которые так обожает.

Сама балерина примерила супер-короткое платье, специально расстегнув молнию на декольте, а также похвасталась похудевшей фигурой в пижаме с изображением тигра, которую ранее неоднократно критииковали пользователи Инстаграм.

Увы, сегодня поклонники и хейтеры Волочковой вынуждены были молчать - знаменитость скрыла доступ к возможности прокомментировать ее неоднозначную запись.

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