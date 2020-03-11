Меган Маркл і принц Гаррі незабаром можуть стати власниками елітної нерухомості в США

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Як відомо, вже 31 березня Меган Маркл і принц Гаррі складуть з себе королівські повноваження і остаточно переїдуть в Канаду.

Але герцоги Сассекські можуть також придбати собі нерухомість в Штатах. Справа в тому, що Меган Маркл мріє більше часу проводити зі своєю матір'ю, тому сім'я зараз займається пошуком елітної нерухомості в США.

Ріелтор Стюарт Хеллер підтвердив, що до нього вже зверталися герцоги. В першу чергу, їх зацікавив справжній палац Petra Manor, який знаходиться на березі океану.

За його словами, будинок раніше належав зірці серіалу «Рятувальники Малібу» Девіду Червету. В особняку вісім спалень і десять ванних кімнат. Серед додаткових вигод: танцювальна студія, домашній кінотеатр, винний льох і тенісний корт. У внутрішньому дворику — гігантський басейн.

Подобова оренда обійдеться в 16 тисяч доларів, а для купівлі будинку доведеться викласти 20 мільйонів.

Американські ЗМІ стверджують, що Меган Маркл зацікавив цей будинок, оскільки вона роздумує над поверненням в Голлівуд. З чуток, дружина принца вже попросила агента знайти для неї роль у фільмі про супергероїв. Проте студія Disney готова запропонувати зірці тільки роботу над озвучуванням мультфільмів.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл засікли з іншим. Інцидент стався в британському місті Дагенем.

Так, під час відвідування місцевого навчального закладу Меган Маркл виступила зі сцени. У цей момент на сцену вийшов хлопець, якого вона радісно посміхнулася. Хлопець порушив протокол королівської сім'ї і після рукостискання поцілував жінку. Його він пояснив тим, що Меган «дійсно красива».

«Сподіваюся, ви не проти того, що я обіймав вашу дружину. Я був просто приголомшений і вражений, побачивши, що вона приїхала в мою школу. Мені було приємно почути її мова і виступити перед нею. Вона дійсно надихає», - написав він у листі принцу Гаррі.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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