Любов Успенську запідозрили у зловживанні пластикою і фотошопом після публікації нового фото

Відома російська співачка українського походження потрапила під хвилю критики, опублікувавши новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.

На новому знімку 66-річна артистка позує на своїй кухні. Для знімка в простому домашньому образі вона вибрала звичайний чорний спортивний костюм і пов'язку на голову йому в тон.

«Після концерту в Нижньому Новгороді я все ще повна сил і енергії. Збираюся приготувати вечерю для моїх близьких друзів. І планую зробити це з величезним задоволенням. Сьогодні продовжимо відзначати улюблене жіноче свято», - підписала фото Успенська.

При цьому багато підписників співачки звернули увагу на її обличчя. Люди зізнавалися, що буквально не впізнають співачку, так як її зовнішність сильно змінилася.

«Страшна...як моє життя», «Я вас тут не впізнала», «Я сама не впізнала?», «Я думала, що це Надія Бабкіна», «Що ж ви так боїтеся старості. Всі перекроєні піпець як. Самі на себе не схожі», «Тихий жах. Мумія», «Фотошоп шикарний», «Хом'як ніби в рот за щоки наклала кукурудзи», «Ну губи у неї, це пісєць повний, як вона ними взагалі ворушить...це ж треба так себе спотворити», «Що зробила з особою Любава», «Я навіть її не впізнала. Жах якийсь. Зовсім на себе не схожа», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Успенська поділилася в мережі відвертим фото, на якому постала в світлій міні-сукні з блискітками, під яку "забула" надягти спідню білизну. Крізь тонку тканину відмінно видно кожен вигин і кожну округлість. Треба віддати Любові належне: попри свій вік виглядає вона, більш ніж спокусливо.

Артистка притулилася до стіни, піднявши руки вгору і взявшись за голову. При цьому театрально закрила очі.

Нагадаємо, скандальна Успенська втратила сором і показала себе без білизни.

Як повідомляла Politeka, Собчак довела Успенську, розкрита правда про грандіозний скандал.

Також Politeka писала, що Успенська в сльозах втекла від Собчак: "Баба Люба, ти зовсім ду...".