Ось це перевтілення

Багато зірок часто змінюють колір волосся, особливо, якщо це потрібно для зйомок у фільмі. Але є і ті, хто довгий час перебуває в одному кольорі і публіка вже не сприймає цієї людини по-іншому

Politeka вирішила згадати, як виглядали знамениті блондинки до того, як пофарбували волосся в світлий колір.

Головна блондинка України – Ольга Полякова не завжди була блондинкою. Від природи у співачки більш темний колір волосся. Щоправда, зірка почала висвітлюватися з ранніх років.

Втім, Полякова дала своїм шанувальникам можливість подивитися, як би вона виглядала з темним волоссям.

Красуня Тіна Кароль від природи має темний колір волосся. Довгий час вона ходила з каштановим волоссям.

Але, по-справжньому жіночною і ніжною її, безумовно, робить світлий тон.

Ольга Фреймут була брюнеткою під час народження першої доньки Злати.

Схоже, це був невдалий експеримент, оскільки в інші періоди свого життя Ольга віддавала перевагу світлому волоссю.

Українська актриса Ольга Сумська в молодості ходила з темним волоссям.

Зараз актриса блондинка, але по роботі їй іноді доводиться перевтілюватися, змінюючи колір волосся і навіть зачіску.

Телеведуча Катя Осадча від природи має світле волосся, але одного разу заради шоу вона приміряла чорний парик.

Варто відзначити, що дівчині дуже йде темне волосся.

Співачка Ірина Білик за свою кар'єру змінила багато кольорів. Вона була блондинкою, брюнеткою, рудою.

Крім цього, артистка фарбувалася в дуже епатажні яскраві кольори. Білик будь-який колір до лиця, вона виглядає чудово з будь-якою зачіскою.

Нагадаємо, що Оля Полякова у міні-сукні виставила напоказ свою головну гордість: "Оля, тут же діти!".

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