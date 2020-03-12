Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила стрункою фігурою, показавши традиційний "образ дня"

В цей раз знаменита телеведуча з'явилася на зйомках ювілейного десятого сезону "Хто зверху?" в стильному вбранні, пише Politeka.

У розділі Сторі Instagram Леся показала, як збирається на зйомки знаменитого українського шоу, в якому виступає в ролі незмінної ведучої разом з Сергієм Притулою. На Лесі можна помітити коротенький синій топ без бретелей, незвичайні світлі лосини з золотим візерунком через всю тканину. А також оверсайз піджак без гудзиків.

Довге волосся зірка розпустила, вирівнявши їх і перетворивши тим самим на це увагу. При цьому Леся вважала за краще не використовувати яскравий макіяж, адже її головний акцент був поставляен не на миловидне обличчя. Куди більше уваги привертають незвичайні лосини Лесі з підкреслено-високою талією.

Зазначимо, раніше Леся Нікітюк вирішила розповісти, що допомагає дівчатам створити фігуру в стилі Кардашьян насправді. Після того, як під її останніми фото з відпустки багато заздрісні комметаторы написали про те, що Лесю не завадило б зробити груди, зірка знайшла досить вдалий вихід з положення.

Так, в цей раз на сторінці в Instagram артистка представила не тільки своє фото в купальнику в перламутровому кольорі, але ще й серію-добірку кадрів з магазину.

"Я знайшла нам ти**ки, дівчата! А якщо комусь потрібно, то і додаткові стегна і попку. Ми врятовані!" – дуже іронічно підписала нові кадри артистка, представивши добірку накладних стегон і грудей.

Схоже, таким чином зірка вирішила висміяти особливо помітні «поради» від незадоволених її фігурою коментаторів. На щастя Лесі, багато шанувальників оцінили жарт артистки і навіть підтримали ту такими ж позитивними коментарями.

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