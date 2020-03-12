Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила стройной фигурой, показав традиционный "образ дня"

В этот раз знаменитая телеведущая появилась на съемках юбилейного десятого сезона "Хто зверху?" в стильном наряде, пишет Politeka.

В разделе Стори в Инстаграм Леся показала, как собирается на съемки знаменитого украинского шоу, в котором выступает в роли неизменной ведущей вместе с Сергеем Притулой. На Лесе можно заметить коротенький синий топ без бретелек, необычные светлые лосины с золотым узором через всю ткань. А также оверсайз пиджак без пуговиц.

Длинные волосы звезда распустила, выровняв их и обратив тем самым на это внимание. При этом Леся предпочла не использовать яркий макияж, ведь ее главный акцент был поставляен не на миловидное лицо. Куда больше внимания привлекают необычные лосины Леси с подчеркнуто-высокой талией.

Отметим, ранее Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле. После того, как под ее последними фото из отпуска многие завистливые комметаторы написали о том, что Лесе не мешало бы сделать грудь, звезда нашла весьма удачный выход из положения.

Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.

"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.

Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов. К счастью Леси, многие поклонники оценили шутку артистки и даже поддержали ту такими же позитивными комментариями.

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