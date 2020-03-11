Ані Лорак порадувала шанувальників загадковим знімком з новою зачіскою

Відома українська співачка, яка вже давно «втекла» жити і працювати в Росію, продовжує дивувати фанатів змінами у зовнішності. Не так давно Ані вирішила поекспериментувати з зачіскою і зробила собі чуба. Багато шанувальників співачки досі не можуть звикнути до нового образу.

Як повідомляє Politeka, артистка поділилася новим знімком у своєму Instagram. На атмосферному фото Лорак позує перед високим дзеркалом. З одягу на співачці видно тільки стильне бежеве пальто.

На знімку Лорак дивиться в дзеркало і задумливо перебирає пасмо волосся пальцями. При цьому її волосся виглядає темнішими, ніж зазвичай. Втім, такий ефект міг виникнути через приглушене освітлення в кімнаті. У коментарях до фото хтось припустив, що на співачці може бути перука.

«Доброго, теплого вечора», - підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати новий знімок.

«Боже, я померла, чому така красива?», «Шикарна», «Лапочка», «Ухх яка», «Зі зйомок "Обіцяю", а чому знову перука?», «Більше душі хотілося б», «Ані чубчик чудово виглядає, нехай частіше заходить», «по-янгольські красива!», «Дуже гарний образ! Чесно, не впізнала», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Лорак вирішила підігріти інтерес до власної персони, а заодно і привітати зі святом 8-го березня.

Кароліна представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram невелику відеозапис, під час якої всіляко привертала увагу до себе і демонструвала своє обличчя, прикрашене пелюстками різних кольорів.

Оригінальним і коротким роликом артистка вирішила привітати фанатів з жіночим днем, а заодно і заінтригувати самим роликом, який більше схожий на уривок з майбутнього кліпу. До речі, свою попередню музичну композицію артистка представила всього кілька днів тому.

«Зі святом, дорогі, милі дівчатка. Найкрасивіші квіти світу – це Ви! Нехай посмішка завжди сяє всередині і зовні!», – писала Кароліна під новим постом.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняної фотосесії.

Як повідомляла Politeka, Лорак похвалилася розвагами з найкращою подругою в Києві.

Також Politeka писала, що Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка.