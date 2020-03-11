Ани Лорак порадовала поклонников загадочным снимком с новой прической

Известная украинская певица, которая уже давно «сбежала» жить и работать в Россию, продолжает удивлять фанатов переменами во внешности. Не так давно Ани решила поэкспериментировать с прической и сделала себе челку. Многие поклонники певицы до сих пор не могут привыкнуть к ее новому образу.

Как сообщает Politeka, артистка поделилась новым снимком в своем Инстаграм. На атмосферном фото Лорак позирует перед высоким зеркалом. Из одежды на певице видно только стильное бежевое пальто.

На снимке Лорак смотрит в зеркало и задумчиво перебирает прядь волос пальцами. При этом ее волосы выглядят темнее, чем обычно. Впрочем, такой эффект мог возникнуть из-за приглушенного освещения в комнате. В комментариях к фото кто-то предположил, что на певице может быть парик.

«Хорошего, тёплого вечера», - подписала фото певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый снимок.

«Боже, я умерла, почему такая красивая?», «Шикарная», «Лапочка», «Ухх какая», «Со съемок "Обещаю", а почему опять парик?», «Больше души хотелось бы», «Ани челка прекрасно смотрится, пусть почаще заходит», «Ангельски красива!», «Очень красивый образ! Честно, не узнала», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Лорак решила подогреть интерес к собственной персоне, а заодно и поздравить с праздником 8-го марта.

Каролина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм небольшую видеозапись, во время которой всячески привлекала внимание к себе и демонстрировала свое лицо, украшенное лепестками разных цветов.

Оригинальным и коротким роликом артистка решила поздравить фанатов с женским днем, а заодно и заинтриговать самим роликом, который больше похож на отрывок из будущего клипа. К слову, свою предыдущую музыкальную композицию артистка представила всего несколько дней назад.

«С праздником, дорогие, милые девочки. Самые красивые цветы мира – это Вы! Пусть улыбка всегда сияет внутри и снаружи!», – писала Каролина под новым постом.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.