Солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, що робить вранці

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net:

«Доброго ранку! Яку звичку ви хотіли б впровадити найбільше? Я за Ранній підйом!!!☀ Тому пропоную вам взяти участь у марафоні з раннього прокидання. Це не означає, що всім треба буде терміново вставати о 5 ранку🥱😴. Просто зрушити будильник на годину раніше, ніж треба. Що можна встигнути за цей час: - позайматися спортом - почитати📚 - медитувати🧘‍♀️ - вивчити чогось нового - прогулятися 🏃🏻‍♀️- провести процедури по догляду за собою🧖🏻‍♀️ - позайматися творчістю🎼 (малювання🎨🖼 , вишивання 🧵 і т. д.) - тим, що подобається, але ніяк не знаходиться час для цього .⠀ Коли ви болісно намагаєтеся продерти очі, чуючи, як на тумбочці надривається будильник ⏰ ( найважча частина раннього підйому – перші п'ять хвилин🙆🏻‍♀️✔️) важливо пам'ятати, що в цей момент ви воюєте з собою. Це вирішальний час, коли, затишно лежачи в теплому ліжку, ви приймаєте головне рішення – день почати зараз же або натиснути на кнопку будильника повтору сигналу😜. Ранній підйом можна освоїти точно так само, як ми освоюємо їзду на велосипеді 🚴‍♀️ . Зате ви здивуєтеся, як сильно це змінить ваше життя! Більш спортивне тіло💪🏻, знання нової мови🗂, більше десятка прочитаних книг📚📖. Чим швидше ви почнете рано вставати, тим швидше дні, які чекають на вас попереду, будуть ставати краще. ✌🏻😍#раннийподъем», - так тривало підписала свій новий пост зірка сцени.

На фото Віка позувала в білому халаті і з рушником на голові. Артистка посмыхалась і стояла на ліжку на колінах, при цьому розставивши свої ноги "на ширині плечей".

Фани зірки почали нахвалювати її позитив, красу, зокрема - щиру посмішку і впевненість у собі.

Раніше ми писали, що «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. Дівчата виступають на корпоративах, а також дають сольні концерти за кордоном.

Нещодавно Вікторія опублікувала знімок з концерту. Вона блиснула схудлою фігурою в блискучому напівпрозорому вбранні. Примітно, що костюм виглядав досить відверто - коротенький топ прикриває лише груди і не доходить до талії зірки. А ось ноги артистки повністю голі, лише прозора з блискітками тканина прикриває її струнке тіло.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки: "Немає нічого прекраснішого".

Як повідомляла Politeka, зірка "Неангелів" вбила новим талантом після відпустки: "Що витворяє цими руками!".

Також Politeka писала, що Вікторія Смеюха похвалилася своїми солодощами у Франції: "Як можна бути такою...".