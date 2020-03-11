Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва вразила вибором відвертого вбрання для вечірнього заходу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує поруч з популярним шоуменом Олексієм Дурнєвим. На виконавиці сукню з декольте. Його частина абсолютно прозора, а пікантні місця артистки прикриває елегантний чорний квітка.

Однак шанувальники Астаф'євої залишилися без можливості що-небудь сказати – кадром вона поділилася у себе в Сторіс.

Раніше ми писали, що українська співачка Даша Астаф'єва зізналася, що в її житті настали зміни.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона вирішила запустити свою першу колекцію одягу. Робить це зірка спільно з відомим брендом, який займається випуском футболок і худі з різними оригінальними принтами.

На фото, яким Астаф'єва супроводила пост, співачка стоїть з гулькой на голові, без макіяжу і в незвичайній кофті червоного кольору. На кофті зображена відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Однак вона трохи перероблена, а біля картини красується напис «Звір і красуня».

Зазначимо, що після численних відвертих фото Астаф'євої цей знімок виглядає дуже скромно. Тим не менш, за півгодини пост зірки зібрав понад 1,7 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат: "Що за безумство!".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами: "Ух, який горіх знатний".

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна: «Грайлива кішечка».