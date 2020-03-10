Популярная украинская певица Даша Астафьева поразила неожиданным выбором наряда для выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Астафьева позирует в прозрачном наряде, из-под которого виднеются впечатляющие формы. Артистка позирует вместе со своей поклонницей.

Однако, другие поклонники Астафьевой остались безмолвны – снимок певица опубликовала в Сторис.

Ране мы писали, что украинская певица Даша Астафьева призналась, что в ее жизни наступили перемены.

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.

На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».

Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек: "Что за безумие!".

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами: "Ух, какой орех знатный".

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна: «Игривая кошечка».