44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися. Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі. Дивно, що артистка не стала хвалитися шпагатом, будучи в настільки відвертому вигляді, як вона це безцеремонно робила раніше.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор.👍 Супер віники. Для мене в бані найголовніше-контраст температур! І в цю крижану бочку, в якій +3 градуси , я теж поринула.👍 І пішла не з порожніми руками!😊 З подарованими віниками і, звичайно, букетом троянд!😉🌺", - підписала фото Волочкова.

Нагадаємо, після оголошення про швидке весілля Валочкова закрила коментарі в своєму мікроблозі. Анастасія побоюється, як би хейтери не віднадили від неї загадкового нареченого.

Раніше ми повідомляли, Волочкова вирішила показати в Instagram кадри зі свого тренування. Балерина продемонструвала танцювальну зв'язку знаменитого «Лебедя». Вона постала в червоних штанях-кльош і чорній жилетці.

Також ми розповідали, Анастасія виставила фото з ресторану, в якому святкувала 8 Березня. Причому зірка виглядала досить скромно - позувала у світло-сірих джинсах і схожого відтінку вільній сорочці. Доповнила наряд артистка високими туфлями на тонкому каблуці. Варто відзначити, стриманий образ Анастасії виглядав досить нетипово, оскільки зірка віддає перевагу більш відвертим нарядам.

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