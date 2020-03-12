44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила обнаженным видом в бане

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм со своего очередного похода в баню - как известно, Анастасия любит попариться. Балерина и на этот раз без тени смущения скинула одежду. На одном из кадров она предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками. На другом - залезла в бочку с холодной водой прямо на улице. В остальном, звезда фотографировалась в коротком черном платье, шубе и меховых угги. Удивительно, что артистка не стала хвастаться шпагатом, будучи в настолько откровенном виде, как она это бесцеремонно делала ранее.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏 @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор.👍 Супер веники. Для меня в бане самое главное-контраст температур! И в эту ледяную бочку, в которой +3 градуса , я тоже погрузилась.👍 И ушла не с пустыми руками!😊 С подаренными вениками и, конечно, букетом роз!😉🌺", - подписала фото Волочкова.

Напомним, после объявления о скорой свадьбе Валочкова закрыла комментарии в своем микроблоге. Анастасия опасается как бы хейтеры не отвадили от нее загадочного жениха.

Ранее мы сообщали, Волочкова решила показать в Инстаграм кадры со своей тренировки. Балерина продемонстрировала танцевальную связку знаменитого «Лебедя». Она предстала в красных штанах-клеш и черной жилетке.

Также мы рассказывали, Анастасия выставила фото из ресторана, в котором отмечала 8 Марта. Причем звезда выглядела весьма скромно - позировала в светло-серых джинсах и похожего оттенка свободной рубашке. Дополнила наряд артистка высокими туфлями на тонком каблуке. Стоит отметить, сдержанный образ Анастасии выглядел весьма нетипично, поскольку звезда предпочитает более откровенные наряды.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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