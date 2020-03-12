Знаменита українська співачка Анна Седокова показала відзняті недавные кадри з останнього кліпу "Я закохався"

Не так давно огремела презентація скандального кліпу "Ігристе, дитинко". Однак, на цьому Ганна вирішила не зупинятися і представила новий ролик, знятий разом з Мішею Марвіним, пише Рoliteka.net.

Так, на новому бекстейдж-відео співачка з'явилася в стильному сріблястому платті з блискіток з досить сміливими вирізами по боками і на спині. Доповнила свій наряд зірка новою зачіскою.

«Ми з Мішею @misha_marvin дали нове звучання , зовсім інше, уподобаної вами «Я закохався». Спасибі @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Це особлива для мене пісня. Завжди була. Ми написали з Мішею нові куплети, нові слова... Можна послухати повністю у мене в ВК і на офіційному каналі #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибі @lottehotel_moscow за королівський люкс і всій нашій прекрасній команді ❤️», – написала Анна.

Користувачі мережі відреагували досить бурхливо, адже Анна заспівала українською мовою, чим підкорила публіку:

«Так подобається ❤️❤️❤️❤️», «Це бомбезно!!!! Просто до мурашок❤️»Мурашки біжать по тілу...🔥👍», «Мурашки по всьому тілу...Самий чистий кайф...😍🔥👏🏻», «Боже, афигенная пісня 💗💕💗 і відео 💣», «До мурашок!!!!! Дякую за пісню. В саме серце», «Гарно як 😍», «Як красиво, Аня! 💜».

Раніше Анна Седокова оригінально привітала шанувальників зі святом і похвалилася новим іміджем. Не так давно Анна зважилася на кардинальну зміну іміджу і зістригла чубок, чим викликала хвилю обурення в свою адресу.

Проте в новому образі співачка з'явилася лише кілька разів на світських заходах. Після відразу ж співачка почала приховувати зістрижене пасма під безліччю дрібних кісок і цей раз не став винятком.

Зірка показала себе на фото саме з цією зачіскою і в своїй улюбленій толстовці кислотного відтінку.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином