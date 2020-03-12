Відома співачка Аліна Гросу з'явилася в стильному вбранні після несподіваної зміни зачіски

Кілька днів тому знаменита молода "бджілка" приголомшила фанатів несподіваними змінами - співачка зістригла довгі білі локони, поставши перед шанувальниками з подовженим каре, повідомляє Politeka.

Сьогодні співачка показала, як правильно укладати волосся і захопила свіжим виглядом в червоно-чорному образі.

Аліна показала себе у стриманому і навіть скромному вбранні, що складається з акуратних черевик, темного кольору колготок, такого ж відтінку берета і дуже яскравій сукні червоного відтінку. Завершили новий лук співачки чорне пальто з безліччю гудзичків і яскравий макіяж з акцентом на ніжно-рожеві губи.

Проте, головною родзинкою представленого образу стала саме зачіска Аліни - коротке каре було акуратно укладене під чорним беретом.

Раніше Гросу здивувала фотозвітом з останнього концерту, з'явившись разом з Іриною Білик. Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами з виступу.

цього разу зірка вирішила представити кадри, зроблені під час свого концерту. У Инстаграме на сторінці зірки можна побачити також кадри після виступу, на яких молода і щаслива співачка мило позувала разом з хрещеною мамою – Іриною Білик:

«Трохи з концертного життя і фотографія з коханою «хресної» @bilyk_iryna ❤️ тільки зараз помітила, що дуже рідко виставляю фотографії з концертів🙄 хочете більше?) або все-таки віддаєте перевагу спостерігати тільки за особистим життям?», – пише Аліна під новими фото.

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