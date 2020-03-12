Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала себе після операції, якою приголомшила соціальні мережі

Після розлучення Слава всіляко привертає увагу до власної персони і хвалиться різними кадрами, на яких засвічує свою струнку й підтягнуту фігуру, інформує Рoliteka.net.

Особливо це привертає увагу до зіркової персони з-за чуток, пов'язаних з самим розлученням артистки. За словами самого Камінського, він нібито був незадоволений постійним бажанням зірки змінити щось в собі.

Саме тому пост в соціальній мережі Instagram, який Слава показала вчора ввечері, викликало досить бурхливу реакцію в мережі. У ролику вона показала, як відходить від наркозу і написала кілька версій про те, чому вона опинилася на хірургічному кріслі.

Запропоновані варіанти були швидше насмішкою над особливо цікавими користувачами мережі. Для того, щоб підігріти інтерес до своєї таємної операції, зірка в розділі Сторі представила також серію відео, з'явившись без макіяжу. Причому на шиї артистки був помітний невеликий шрам, але Камінська не стала коментувати побачене, а лише пожартувала і продовжувала повторювати: "Вгадайте, що ж це було?".

Раніше Слава Камінська з'явилася в природному вигляді без штанів під час відпочинку в гримерці. Співачка показала в розділі Сторі в Instagram, як, власне, вона готувалася до чергового виступу.

Сама Слава часто з'являється в різних концертних костюмах на публіці, деякі з них досить відкриті.

Тому в Сторі Камінська засвітила не тільки обличчя без макіяжу і волосся без укладок, але ще і трохи дивний наряд. Слава позувала в сітчастій спідниці, не приховує її ноги в масивних чорних черевиках на шнурівці і чорною тостовке, вдало приховати інші частини тіла.

Схоже, зірка вирішила відпочити з комфортом перед виступом, тому воліла переодягатися потроху, здивувавши неоднозначним чином, складається з домашньої кофти і сценічної частини образу.

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