Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася блискучим нарядом під час зйомок шоу
Артистка вирішила показати, в якому відео з'явиться під час одного з ефірів ювілейного десятого сезону "Хто зверху?", пише Politeka.
Тільки вчора зірка показала, що приступає до зйомок шоу, незмінною ведучою якого є. У розділі Сторі блиснула зірка блискучим нарядом.
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Зірка попозувала перед дзеркалом в одному лише піджаку вільного крою, зробленого з блискіток, але при цьому засвітила край бежевого спідньої білизни. На обличчі зірки помітний легкий макіяж з акцентом на очі. При цьому волосся знаменитість знову залишила розпущеним.
У ролику вона розповіла, що її гримерка виглядає абсолютно звичайно, без надмірностей і розкішних умов. Проте найбільше уваги привернув саме розбитий айфон співачки. В кінці відео можна почути, як сама Никитюк на нього поскаржилася, сказавши: "Боже, який він розбитий".
До цього Леся Нікітюк в трусах привітала жінок з весняним святом. Українська телезірка Леся Нікітюк порушила мережу новим пікантним знімком. Так, артистка позує в одних трусах і у в'язаному светрі. Досить відверте фото з'явилося на особистій сторінці Нікітюк в Instagram.
«З весною вас !!! Намистинки🌸🌸🌸Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки !!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і вперьоооод до нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.
Як і очікувалося, користувачі мережі також написали багато коментарів у відповідь, привітавши телеведучу зі святом і зазначивши, що вона виглядає просто чудово.
«Шикарна 😍», «Класна фотка», «Красотулька ти наша», «Леся, ти красуня😍, але ця тупа чубчик тобі зовсім не йде. А ТАК БОМБА! 😍🔥», - пишуть люди.
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