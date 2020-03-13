Що встигли зробити артисти за 10 років

11 березня солісти популярної української групи «Время и Стекло» підтвердили, що група завершує своє існування

Про це Надія Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) розповіли в інтерв'ю, яке з'явилося на YouTube, пише Politeka. «Время и Стекло» створили в 2010 році, але по-справжньому група вистрілила в 2015 році після виходу треку «Ім'я 505».

Останні 5 років група активно розвивалася, гастролювала, брала участь у різних проектах. Дорофєєва за цей час стала іконою стилю для українських дівчат, а в Позитива закохувалися мільйони. Незважаючи на шалену популярність, команда продюсерського центру «Мізки» прийняла рішення про закриття проекту.

Ми вирішили згадати найбільш знакові кліпи групи, яка, як і дует Насті та Потапа назавжди залишиться в серцях українців.

Першим кліпом «Время и Стекло» став сингл «Так випала карта». Зараз в цих молодих і недосвідчених артистах важко впізнати нинішніх Надю і Олексія.

У 2014 році в YouTube з'явився кліп на пісню «Кахель». Всі чотири роки існування групи з Дорофєєвої та Позитиву намагалися зробити романтичний дует, але глядачам такий формат не припав до смаку. Група була відомою, але суперпопулярною не ставала.

Справжнім проривом став хіт «Ім'я 505». Як розповідали Надя і Льоша, напередодні зйомок йшлося про закриття проекту. Дуету дали останній шанс, і цей шанс виявився справжнім проривом.

Після приголомшливого успіху у групи «Время и Стекло» почали народжуватися справжні хіти. Наступним успішним синглом стала пісня «Навернопотомучто», виконана в такому ж стилі.

Після декількох успішних кліпів дует нарешті намацав свій фірмовий стиль і продовжив рухатися в цьому напрямку, досягаючи все нових і нових висот. Кліп «На стилі» підірвав хіт-паради. Сьогодні його подивилися більше 161 мільйонів разів.

Добре попрацювавши на сучасній музиці «Время и Стекло» зважуються на сміливі експерименти з образами, музикою і текстами. Прикладом цього став сингл «Троль», написаний і знятий з гумором.

Останнім кліпом групи стало відео на пісню «Назавжди ніколи», за допомогою якої артисти вирішили попрощатися один з одним і зі своїми фанатами.

Зазначимо, що перед розставанням «Время и Стекло» проведе прощальний тур по Україні.

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа перервала мовчання після розпаду «Время и Стекло»: «Дуже важко...».

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