Даша здивувала кадрами зі зйомок у стилі "Того, хто біжить по лезу"

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала незвичайні кадри зі зйомок останнього рекламного ролика

Даша є активним користувачем мережі і досить часто бере участь у рекламних зйомках різних компаній, пише Politeka. Цього разу співачка представила стильні кадри в соціальній мережі Instagram, виконані в незвичайному сучасному стилі.

Так, Даша взяла участь у рекламних зйомках спеціально для того, щоб нагадати про будівництво надсучасного ЖК в Києві. Причому виконано відео в стилі знаменитого «Бігаючого по лезу».

Користувачі мережі досить бурхливо оцінили ролик, більше схожий на стильний кліп:

«Круті окуляри ✔️👍😎», «Я б із задоволенням подивилася фільм ,де в головній ролі Даша . Вона чудова !На неї дивитися-одне задоволення .🔥🔥🔥😍», «Ухти!!!! Вразило👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «👍🏻💪🏻Круто! Але з такими темпами в нашій країні такі зміни прийдуть не скоро, як не шкода», «Ну до чого ж гарна 😍», «Живу велику частину життя в цьому РК. Є як свої плюси, так і свої мінуси», «той, що біжить по лезу 2020 - на максималках! даша в ролі джой, свого роду віртуальна фантазія/мрія (подвійний сенс) і тут нічого дивного, але дуже цікаво».

Також Даша представила невеликий ролик, відзнятий під час роботи над рекламою нового косметичного продукту від бренду, представником якого Даша є з осені 2019-го року.

Сама Даша позувала в одному лише яскраво-синьому латексному плащі з тонким ременем, а під ним можна помітити бежевого кольору білизна. Волосся зірки акуратно покладені, а на обличчі легкий, майже непомітний макіяж.

Підписи під новим відео зірка вирішила майже не залишати, однак зазначила лише косметичний бренд і те, що провела чудовий день з представниками цієї команди.

«Мерилін)Не в порівнянні...Просто є такі жінки, які посміхаються сумуючи...і відчувають себе самотніми, коли їм поклоняються сотні чоловіків.А все тому, що вони є вони, а справжнє завжди коштовніше, ніж підробка», «Яка ж красива😍», «Неймовірно красиво ❤️😍🔥», «Моя улюблена модель... !!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красуня!!!», «Сучасна Мерилін Монро ❤️», – написали користувачі.

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