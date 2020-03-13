До шлюбів зірок прикуті мільйони очей: журналісти змагаються за право висвітлювати подію, а шанувальники стежать за соцмережами в надії побачити хоч епізоди свята

Politeka вирішила згадати найкрасивіших наречених і пильно розглянути їх неймовірні весільні вбрання.

Зірка «Євробачення», українська співачка Джамала вийшла заміж в 2017 році. Її весілля поєднало сучасні тренди і традиції кримсько-татарського народу. Зараз співачка вагітна другою дитиною.

Українська артистка Ірина Білик була заміжня п'ять разів. Не з усіма своїми чоловіками вона грала традиційне весілля, але кілька яскравих образів нареченої у співачки в скарбничці залишилося.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська не стала грати традиційне весілля зі своїм другим чоловіком Едгаром. Замість цього зірка одягла білий наряд і відправилася з коханим в РАГС. Правда, в 2019 році подружжя розлучилося.

Настя Каменських і Потап відіграли пишне, традиційне весілля навесні 2019 року. До цього заходу була прикута увага всього українського шоу-бізнесу, адже пара довгий час приховувала свої стосунки. Настя вибрала для торжества ніжне плаття з вишивкою. В процесі свята вона кілька разів переодягалася.

Українська ведуча Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова під час вагітності, але весілля вони зіграли в 2019 році.

Пара відіграла шикарне весілля в Італії. Регіна вибрала для церемонії вишукану дизайнерську сукню. Як і Каменських, вона кілька разів міняла наряди в процесі свята.

Співачка Тіна Кароль виходила заміж в 2008 році. Вона не тільки оформляла стосунки в РАГСі, але й вінчалася зі своїм коханим. Чоловік Тіни помер у 2013 році. З тих пір знаменитість більше не вступала в серйозні стосунки.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко налякала червоним обличчям без макіяжу: "Змучена і нещасна".

Як повідомляла Politeka, Каменських показала, як виглядає без шару макіяжу: "Це дуже навіть...".

Також Politeka писала, що Білик з перекроєним обличчям розбурхала видом після веселого свята: фото облетіло мережу.