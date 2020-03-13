К свадьбам звезд прикованы миллионы глаз: журналисты соревнуются за право освещать событие, а поклонники следят за соцсетями в надежде увидеть хоть эпизоды праздника

Politeka решила вспомнить самых красивых невест и пристально рассмотреть их невероятные свадебные наряды.

Звезда «Евровидения», украинская певица Джамала вышла замуж в 2017 году. Ее свадьба совместила современные тренды и традиции крымско-татарского народа. Сейчас певица беременна вторым ребенком.

Украинская артистка Ирина Билык была замужем пять раз. Не со всеми своими мужьями она играла традиционную свадьбу, но несколько ярких образов невесты у певицы в копилке осталось.

Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская не стала играть традиционную свадьбу со своим вторым мужем Эдгаром. Вместо этого звезда надела белый наряд и отправилась с любимым в ЗАГС. Правда, в 2019 году супруги развелись.

Настя Каменских и Потап отыграли пышную, традиционную свадьбу весной 2019 года. К этому мероприятию было приковано внимание всего украинского шоу-бизнеса, ведь пара долгое время скрывала свои отношения. Настя выбрала для торжества нежное платье с вышивкой. В процессе праздника она несколько раз переодевалась.

Украинская ведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова во время беременности, но свадьбу они сыграли в 2019 году.

Пара отыграла шикарную свадьбу в Италии. Регина выбрала для церемонии изысканное дизайнерское платье. Как и Каменских, она несколько раз меняла наряды в процессе праздника.

Певица Тина Кароль выходила замуж в 2008 году. Она не только оформляла отношения в ЗАГСе, но и венчалась со своим возлюбленным. Муж Тины умер в 2013 году. С тех пор знаменитость больше не вступала в серьезные отношения.

Напомним, что Регина Тодоренко напугала красным лицом без макияжа: "Измученная и несчастная".

Как сообщала Politeka, Каменских показала, как выглядит без слоя макияжа: "Это очень даже...".

Также Politeka писала, что Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.