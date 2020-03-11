Регіна Тодоренко вирішила показати, як працює над новим проектом в домашньому вигляді

На зйомках своїх шоу, а також під час прийняття участі в різних світських заходах Регіна незмінно з'являється в стильних образах, дивуючи найрізноманітнішими косюмами, пише Рoliteka.net.

Незважаючи на велику любов до стильних образів іноді зірка дозволяє собі розслабитися і з'явитися на публіці в домашньому вигляді без усяких прикрас.

В цей раз в розділі Сторі Instagram артистка вирішила показати себе під час роботи над новим проектом. Причому позувала Тодоренко в студії без будь-яких прикрас і грама косметики на обличчі.

Як доповнення до світло-бежевого вільного костюму Регіна наділа на голову тільки чорно-білу пов'язку в дрібний горошок. У ролику також можна почути, що Регіна кумедно сміється і каже: "Ось так працюю!"

Раніше телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.

Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти:

«Більше, ніж цілуватися я люблю брати участь у всяких челленджах і батлах. Круто, коли можна поєднати в #closeupбаттлпоцелуев , який зараз у самому розпалі ! Поки лідирує Астрахань, а П'ятигорськ і Ярославль підтискають, але ще є час стати учасниками - ваш місто може отримати статус #ГородПоцелуев, а ви - класні призи!

Навіть у маленького міста є всі шанси на перемогу, адже переможець буде визначений з урахуванням не тільки кількості постів, але і розміру міста! Бажаю перемоги, і давайте всіх зацелуем, адже Весна вже прийшла… 😊», – написала Регіна, отримавши бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦‍♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».

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