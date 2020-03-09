Популярна українська співачка Ірина Білик задала шанувальникам провокаційне запитання з приводу 8 березня

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Співачка опублікувала своє фото, на якому вона позує в яскравому красивому брючному костюмі. Волосся артистки випрямлені, а очі нафарбовані звичним для співачки темним кольором.

«Відгриміло чудове свято, багато любові і подарунків! А що для вас краще в цей день: хороший подарунок або хороше ставлення коханого чоловіка?», - запитала Білик у своїх підписників.

За годину пост артистки зібрав майже 3 тисячі лайків. Думка українців на цей рахунок розділилася.

«У доброму ставленні відбивається все, і турбота, і увага, і подарунок!!! І не тільки в свята за календарем, а від потреби зробити приємне коханій людині», «Коли ставлення чоловіка гарне, то і подарунок буде хорошим. Найголовніше хороше ставлення весь час, а не тільки у свята», «Одне іншому не заважає», «І те, і інше. Зі святом», «Білик Ти Душа», «Для мене краще бути разом з коханою людиною і насолоджуватися кожною секундою, його теплотою в очах і солодкістю губ», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик виступила з концертом у Луганській області. На фото, яке Білик опублікувала, вона стоїть на сцені, а позаду неї видно порожні крісла для глядачів. Співачка вразила красою: її блакитні очі підкреслені синіми тінями, а пухкі губи - неяскравим блиском. Білик дивиться в камеру, посміхається і тримає великий букет квітів.

"Я завжди знала, що ви мене любите, море позитиву, Сєвєродонецьк, спасибі вам за чудовий початок мого ювілейного туру! Краматорськ, зустрічай!", - написала зірка.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала українцям свою нову гордість, Никитюк не стрималася: особисте фото.

А ще Politeka писала, що Білик шокувала правдою про нову роботу свого чоловіка: «Він мене зрадив».

Також Politeka повідомляла, що Білик перервала мовчання і розкрила свій страшний діагноз: "Як у Фріске...".