Популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася в ніжному образі без макіяжу

Настя є активним користувачем мережі, тому змушена щодня дивувати соціальні мережі стильними кадрами і роликами. Цього разу співачка вирішила виставити в розділі Сторі Instagram миле фото без косметики, пише Рoliteka.net.

Настя постала перед шанувальниками на простому селфі в досить скромному образі: білому обтягуючому гольфі і світло-блакитних джинсах, підкресливших її талію. Доповнила свій наряд Каменських стильною кепкою, попередньо зав'язавши волосся, щоб ті не заважали.

Варто відзначити, що фото було представлено в розділі Сторі, тому шанувальники не змогли залишити коментарів під новим кадром.

Оскільки на фото Настя без макіяжу можна також помітити, що її шкіра не так вже й ідеальна, як її собі уявляють прихильники. Видно, що шкіра зірки не така вже й бездоганна, як з яскравим макіяжем.

Раніше Настя Каменських з'явилася на пісенному шоу "Голос" в новому образі. Артистка з'явилася на шоу "Голос" у спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу класиці. На художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки, акуратні локони Анастасія перекинула за спину, сидячи за знаменитим суддівським кріслом.

«З святом весни і краси 💋 Сьогодні наша команда ПТП і NK буде дарувати вам багато позитивних емоцій і різноманітної музики! Ми підготували несподівані дуети та цікаві інтерпретації пісень з учасниками! Вокальні бої - складний етап так як нам чекає непростий вибір!», – написала Анастасія під постом, коментуючи новий ефір шоу «Голос.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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