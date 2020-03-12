36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, славу якій принесла роль в серіалі "Величне століття", змусила фанатів переживати своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, Мер'єм поділилася тривожним знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в літаку. На дівчині біла захисна маска і білі одноразові гумові рукавички.

"#off. (Рукавички поміняли прямо перед съемокй - все добре: не кладіть руки на особу)", - підписала кадр актриса.

Судячи з усього, знаменитість була змушена застосовувати засоби захисту у вигляді маски і рукавички чеерз лютуючий в Європі коронавірус COVID-19. Фахівці дійсно акцентують увагу на тому, що, надягаючи маску, торкатися її руками не можна, або ж в рукавичках, як Узерлі (які щоразу треба міняти), або обробляючи шкіру антисептиком.

Шанувальники за лічені години понад 60 тисяч разів "лайкнули" фото, не на жарт схвилювавшись картинкою.

"Красуня, бережи себе)"; "Будь здорова, моя дорога 🤩🤤", - писали в коментарях.

Нагадаємо, коронавірус стрімко поширюється по світу. В Європі залишилася всього одна країна, яку не зачепило коронавірусом, і це Чорногорія.

За останніми даними, у світі підтверджено 126 631 випадку зараження COVID-19, померли 4638 хворих. Увечері 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ситуацію з коронавірусом пандемією.

Раніше ми повідомляли, Узерлі приголомшила зізнанням, що під час зйомок "Величного століття" була закохана в свого колегу Озана Гювена.

«Це почуття не покинуло мене до цих пір. У сценах з поцілунками я розкута, тільки якщо мій партнер — Гювен», — додала зірка.

Але романа між акторами не сталося. Після закінчення зйомок вони продовжили спілкування, але вже в якості друзів.

Також ми розповідали, шанувальники почали підозрювати Узерлі в тому, що вона вдалася до допомоги пластичного хірурга, щоб підправити собі підборіддя. Незважаючи на те, що ця частина обличчя дійсно стала "гострішою", Мер'єм все ж спростовує інформацію про пластику.

"Я регулярно приїжджаю на прийом до пластичного хірурга, але тільки для того, щоб нанести особливий крем, який дуже підходить моїй шкірі обличчя", - от що говорить актриса про свої візити до лікаря.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

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