Розлучення знаменитої російської співачки Лоліти став для виконавиці хорошим піаром

Концертний директор Сергій Лавров розповів, як Лоліта стала заробляти мільйони на розлучення. Про це пише "Співрозмовник".

"На тлі ситуації з розлученням Лоліта стала збирати стадіони. Після того як Лоліта оголосила про розлучення, у неї скрізь аншлаги. Квитки на її концерти розкуповують за тиждень. Це все із-за того, що народ у нас простий, любить співпереживати. Подивіться на нашу глибинку: там кожна друга жінка кинуто", - каже Лавров.

Концертний директор додав, що Лоліта вже отримала, але ще й отримає свої гроші. Адже вона нічого не приховує, так як чесна, а це любить народ. Народ побачив, як вона заробляла і любила свого чоловіка, а він почав їй змінювати.

"Лоліта свої мільйони вже отримала і ще отримає. Вона чесна, нічого не приховує. Народ у нас це любить. Всі бачили, як сильно вона любила Діму, як вона світилася від щастя, коли його зустріла. І раптом з'ясовується, що за її спиною він спілкувався з іншими дамами. А адже всі гроші в сім'ю приносила Лоліта. Виходить, він сам жив за її рахунок і інших баб ще годував", - сказав Лавров.

Повідомлялося, що 56-річна російська співачка Лоліта Мілявська ніколи не соромилася показувати себе такою, яка є, без косметики і навіть одягу.

Нещодавно артистка у своєму мікроблозі в Instagram поділилася фотографією з концерту. На знімку у Лоліти яскравий концертний макіяж, але він вже не приховує вік жінки.

«Ich Liebe Dich! Дякуємо за тур компанії «StarsArena» (Німеччина). Дякую за Шикарний звук і світло компанії «Ave light» (Латвія) Професіоналізм Приголомшливий!», - написала артистка.

Зазначимо, що незважаючи на явно втомлений вигляд і обвислі шкіру шанувальники зірки взялися розхвалювати свою улюбленицю.

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