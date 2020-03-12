Розлучення знаменитої російської співачки Лоліти став для виконавиці хорошим піаром

Концертний директор Сергій Лавров розповів, як Лоліта стала заробляти мільйони на розлучення. Про це пише "Співрозмовник".

лоліта мілявська

"На тлі ситуації з розлученням Лоліта стала збирати стадіони. Після того як Лоліта оголосила про розлучення, у неї скрізь аншлаги. Квитки на її концерти розкуповують за тиждень. Це все із-за того, що народ у нас простий, любить співпереживати. Подивіться на нашу глибинку: там кожна друга жінка кинуто", - каже Лавров.

Концертний директор додав, що Лоліта вже отримала, але ще й отримає свої гроші. Адже вона нічого не приховує, так як чесна, а це любить народ. Народ побачив, як вона заробляла і любила свого чоловіка, а він почав їй змінювати.

"Лоліта свої мільйони вже отримала і ще отримає. Вона чесна, нічого не приховує. Народ у нас це любить. Всі бачили, як сильно вона любила Діму, як вона світилася від щастя, коли його зустріла. І раптом з'ясовується, що за її спиною він спілкувався з іншими дамами. А адже всі гроші в сім'ю приносила Лоліта. Виходить, він сам жив за її рахунок і інших баб ще годував", - сказав Лавров.

Повідомлялося, що 56-річна російська співачка Лоліта Мілявська ніколи не соромилася показувати себе такою, яка є, без косметики і навіть одягу.

Нещодавно артистка у своєму мікроблозі в Instagram поділилася фотографією з концерту. На знімку у Лоліти яскравий концертний макіяж, але він вже не приховує вік жінки.

«Ich Liebe Dich! Дякуємо за тур компанії «StarsArena» (Німеччина). Дякую за Шикарний звук і світло компанії «Ave light» (Латвія) Професіоналізм Приголомшливий!», - написала артистка.

Зазначимо, що незважаючи на явно втомлений вигляд і обвислі шкіру шанувальники зірки взялися розхвалювати свою улюбленицю. 

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