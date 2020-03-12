Вєрка Сердючка зі своєю мамою запалили з шампанським за лаштунками свого концерту в Німеччині

Популярний український артист Андрій Данилко вирішив повернутися до виступів в образі Вєрки Сердючки і вже встиг відправитися на гастролі за кордон. Як повідомляє Politeka, він поділився новими фотографіями на офіційній сторінці Сердючки в Instagram.

Знімки були зроблені за лаштунками концерту в німецькому Штутгарті. На першому фото Сердючка позує з хлопцем і дівчиною в українських національних костюмах. При цьому у хлопця на голові заячі вуха. Вєрка постала в традиційному для себе вбранні з народними мотивами і величезною зіркою на голові.

На другому фото на першому плані виявилася «мама Вєрки» у виконанні актриси Інни Білоконь. Вона тримає в руках пляшку шампанського і завзято посміхається у камеру. При цьому на задньому плані можна помітити і Вєрку.

Шанувальники артистів прийшли в захват від цих знімків.

«А мама як завжди з пляшкою», «Шо то груди у Віри подрібнішали», «Віра зробила білі колготки культовими», «Ви реально легенда», «Вєрка вогонь», «Не страшно під час вірусу літати, виступати?? І чого вже з шампанським на сцені завжди, цікаво», «Дуже круто і весело. Вищий рівень майстерності. Віра і мама ви круті, бажаю Вам удачі, здоров'я Андрію Михайловичу, щоб виходили нові хіти», «Який солодкий! Як же мені подобається Андрій!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін прокоментував чутки про депресії у артиста. Так на запитання ведучої «Чому складається враження, що він (Андрій Данилко – ред.) в депресії?» Нікітін відповів:

«Він любить брати участь у проектах високого рівня. Тобто, пам'ятається ми літали на зйомки «Спай» - тут тобі і Джуд Лоу, Джейсон Стетхем… І все: «Вєрка – ти неймовірна… «Юра, твій Данилко – супер!»». Нікітін зазначив, що тоді все було організовано на найвищому рівні і після такого класу роботи, Данилко після зйомок і побаченого вийшов і каже:

«Розумієш, я от так хочу».

Тому будь-якась метушня, не такий високий рівень організації творчої роботи, зазначає Нікітін, з якими Андрій стикається в українських реаліях викликають у нього свого роду печаль.

Нагадаємо, Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї.

Як повідомляла Politeka, "німа" дівчина Вєрки Сердючки раптово заговорила і видала всю правду про зірку.

Також Politeka писала, що продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка.